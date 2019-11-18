Украли миллиарды: опубликована сумма ущерба от коррупции в России

Сумма ущерба по коррупционным делам за восемь месяцев 2019 года озвучена федеральным министерством внутренних дел.

Ущерб по оконченным уголовным делам коррупционной направленности в России за 8 месяцев текущего года составил около 102 млрд рублей, обеспечено возмещение ущерба на сумму 27 млрд рублей.

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