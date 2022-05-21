890x80
Реклама
Главой компании «Автоваз» стал бывший российский министр
Сегодня 00:10
В Карелии росгвардейцы проверили владельцев оружия
21.05.2022 16:10
Эксперт назвал маловероятным возникновение пандемии оспы обезьян
21.05.2022 20:30
Очевидцы разместили видео с места ДТП в Петрозаводске
Сегодня 09:53
Трехлетняя девочка выпала из окна в Петрозаводске
21.05.2022 19:53

Украшения из человеческих костей обнаружены в Карелии

Новости. Общество
15:28, 22 Мая 2022
фото: Kristiina Mannermaa et al. / Journal of Archaeological Science: Reports, 2022

Новости партнеров

Палеозоологи исследовали костяные подвески, которые были обнаружены в Карелии во время раскопок Оленеостровского могильника, относящегося к эпохе мезолита.

Оказалось, что как минимум 12 из 37 артефактов были изготовлены из человеческих останков.

Об этом пишет издание «N+1» о ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Archaeological Science: Reports.

По мнению ученых, сырьем для подвесок могли выступать останки умерших родственников или кости представителей других групп, например, убитых врагов. Кроме того, материал для изготовления подвесок мог быть получен из старых захоронений, которые, к слову, необязательно могли совершаться в земле, что облегчало бы сбор костей. Вместе с тем ученые отметили, что по крайней мере часть сырья для подвесок находилась в свежем состоянии или в близком к нему, когда кость продолжала сохранять пластичность.

Исследователи считают, что для древних людей, живших около 8000 лет назад, это сырье могло ничем не отличаться от останков животных, поэтому украшения из человеческих костей не выделяются ни по форме, ни по размеру. Все обнаруженные подвески из человеческих костей происходили из трех погребений. Ученые отметили, что в погребении-69 эти артефакты находились вместе с подвесками из лосиных зубов и, видимо, первоначально украшали подол верхней одежды. В погребении-113 подвески из человеческой кости также были найдены вместе с подвесками из зубов животных. В погребении-108 они находились под нижней челюстью умершего вместе с артефактом, изготовленным из кости обыкновенной рыси (Lynx lynx) или лесного кота (Felis silvestris).

Могильник расположен на Южном Оленьем острове в северной части Онежского озера в Медвежьегорском районе Карелии.  Этот памятник раннего голоцена, обнаруженный в ходе разработки известняковых залежей, был раскопан советскими археологами в 1936–1938 годах. В общей сложности они обнаружили там 177 захоронений, совершенных в 141 могиле, хотя предполагается, что изначально количество погребений могло достигать 400. Радиоуглеродный анализ показал, что этот погребальный комплекс использовался достаточно непродолжительный период времени. Самым древним могилам оказалось около 8200–8340 лет, а самым поздним — 7935–8125 лет, то есть они относятся к эпохе мезолита.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.05.2022, 00:10
Босоножки китайского бренда расплавилась на ногах девушки
17.05.2022, 09:50
Город в Приладожье Карелии стал самым дорогим из популярных направлений для отдыха летом
20.05.2022, 12:04
Две школы в Петрозаводске «заминировали» во время проведения экзамена
20.05.2022, 09:13
Еще один житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине
17.05.2022, 16:27
На подъезде к Петрозаводску изменится схема движения
19.05.2022, 15:09
Глава Петрозаводска назвал возможные сроки окончания отопительного сезона в городе

Аналитика

20.05.2022 08:58
Обществоведение
Главный акцент в обучении — практическая подготовка студентов к будущей профессиональной деятельности
Северный институт (филиал) Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России) объявляет о начале приемной кампании.
«Никто не закрылся. Все работают»
19.05.2022 19:37
Тернистый путь к красивому водопаду
19.05.2022 11:09
Боднарчук продолжил судебную схватку с властью Карелии
16.05.2022 16:18
Что ждет торговые центры и кинотеатры под прессом санкций
13.05.2022 14:07
Вся аналитика

Чтиво

18.05.2022 12:00
Кофе со сливками
Такой не железный «Железный человек»
Гость рубрики «Кофе со сливками» — первый в Карелии обладатель титула Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков.
«Как раньше уже не будет»
05.05.2022 13:00
Что делать при отмене туров
29.04.2022 13:51
архив чтиво

Медиа

Первый в Карелии Ironmen, спортсмен и политик Тимур Зорняков в гостях у «Кофе со сливками»
18.05.2022 13:23
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.