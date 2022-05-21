Украшения из человеческих костей обнаружены в Карелии

Палеозоологи исследовали костяные подвески, которые были обнаружены в Карелии во время раскопок Оленеостровского могильника, относящегося к эпохе мезолита.

Оказалось, что как минимум 12 из 37 артефактов были изготовлены из человеческих останков.

Об этом пишет издание «N+1» о ссылкой на статью, опубликованную в Journal of Archaeological Science: Reports.

По мнению ученых, сырьем для подвесок могли выступать останки умерших родственников или кости представителей других групп, например, убитых врагов. Кроме того, материал для изготовления подвесок мог быть получен из старых захоронений, которые, к слову, необязательно могли совершаться в земле, что облегчало бы сбор костей. Вместе с тем ученые отметили, что по крайней мере часть сырья для подвесок находилась в свежем состоянии или в близком к нему, когда кость продолжала сохранять пластичность.

Исследователи считают, что для древних людей, живших около 8000 лет назад, это сырье могло ничем не отличаться от останков животных, поэтому украшения из человеческих костей не выделяются ни по форме, ни по размеру. Все обнаруженные подвески из человеческих костей происходили из трех погребений. Ученые отметили, что в погребении-69 эти артефакты находились вместе с подвесками из лосиных зубов и, видимо, первоначально украшали подол верхней одежды. В погребении-113 подвески из человеческой кости также были найдены вместе с подвесками из зубов животных. В погребении-108 они находились под нижней челюстью умершего вместе с артефактом, изготовленным из кости обыкновенной рыси (Lynx lynx) или лесного кота (Felis silvestris).

Могильник расположен на Южном Оленьем острове в северной части Онежского озера в Медвежьегорском районе Карелии. Этот памятник раннего голоцена, обнаруженный в ходе разработки известняковых залежей, был раскопан советскими археологами в 1936–1938 годах. В общей сложности они обнаружили там 177 захоронений, совершенных в 141 могиле, хотя предполагается, что изначально количество погребений могло достигать 400. Радиоуглеродный анализ показал, что этот погребальный комплекс использовался достаточно непродолжительный период времени. Самым древним могилам оказалось около 8200–8340 лет, а самым поздним — 7935–8125 лет, то есть они относятся к эпохе мезолита.