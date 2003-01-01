Украшенная ангелами ёлка из Петрозаводска может стать самой красивой в России

Карельский ёлочный ансамбль принимает участие во всероссийском конкурсе новогодних деревьев.

18-метровая ель и окружающая её композиция на площади Кирова в Петрозаводске, украшенная сотнями авторских игрушек в виде ангелов, принимают участие в конкурсе новогодних деревьев «Ёлки России». Об этом сообщила глава города Инна Колыхматова на своей странице ВКонтакте.

Помимо карельского ансамбля, за звание самых красивых поборются ели из восьми городов — Одинцово (Московская область), Лодейного поля (Ленинградская область), Нижнекамска (Татарстан), Усть-Илимска (Иркутская область), Каменска-Уральского (Свердловская область), Искитима (Новосибирская область), Тихвина (Ленинградская область) и Альметьевска (Татарстан).

Отдать свой голос за понравившегося конкурсанта можно до 12 января включительно по ссылке.