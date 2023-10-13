Укравшего более 700 тысяч рублей у жителей Карелии северянина оставили еще подумать под домашним арестом

В Лоухском районе с учетом мнения исполняющего обязанности прокурора обвиняемому в мошенничестве продлили срок домашнего ареста.

Житель Кандалакши Мурманской области 1992 года рождения обвиняется в совершении мошенничества.

Было установлено, что в августе текущего года он вместе с группой лиц по предварительному сговору в Лоухском районе украл у трех граждан деньги на общую сумму более 740 тысяч рублей. В связи с этим Лоухский районный суд отправил мужчину под домашний арест на два месяца.



Суд учел мнение исполняющего обязанностипрокурора Лоухского района Дениса Иовлева о том, что обвиняемый может препятствовать расследованию уголовного дела, а также продолжить преступную деятельность.

В итоге обвиняемому продлили срок избранной меры пресечения в виде домашнего ареста еще на один месяц, сообщили в пресс-службе прокуратуры Карелии.