Укравших надгробия с городских кладбищ суд Петрозаводска оставил под стражей еще на два месяца

Продлен срок содержания под стражей двоим жителям Петрозаводска, обвиняемым в кражах надгробных памятников.

Петрозаводский суд рассмотрел ходатайства следователя о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении двух ранее судимых жителей города — 53-летнего и 38-летнего. Их обвиняют в 13 кражах.



Фигурантам предъявили обвинение в хищении надгробий в составе группы лиц по предварительному сговору с мая 2023 года по ноябрь прошлого года.

Как уточнили в Петрозаводском суде, было украдено 13 надгробных памятников с Сулажгорского и Бесовецкого кладбищ.



Суд удовлетворил ходатайства следователя и продлил обвиняемым срок содержания под стражей по 25 марта.

Напомним, злоумышленники, которыми оказались жители Петрозаводска 30, 38 и 53 лет, по вечерам демонтировали надгробия на городских кладбищах и потом сбывали их. Все они работали в организации по благоустройству мест захоронений. Полицейские изъяли больше тридцати похищенных надгробий, часть из которых передали потерпевшим. Ранее двоих подозреваемых заключили под стражу, 30-летний остался под подпиской о невыезде.