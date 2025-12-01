Укушенный клещом Сева из Карелии вместе с мамой приступил к тренировкам с мячом

Десятилетний Сева Соловьев продолжает борьбу с последствиями укуса клеща

Сева Соловьев, десятилетний мальчик из Карелии, который находится на реабилитации в Москве после тяжелого энцефалитного клеща, демонстрирует успехи в реабилитации. Недавно отец мальчика выложил новое видео с его тренировок, где мальчик вместе с мамой учится пинать мяч.

Пользователи соцсетей выражают поддержку семье и восхищаются силой духа матери.

— Елена Леонидовна — суперсильная, с большим сердцем и силой духа! Севе и его семье очень повезло, — отмечают комментаторы.

Севушка, милый, старайся. Поверь, Победы легко не даются никому! Но у тебя уже видны успехи, немалые !

Бутсы дождались футбола! Сева, вся команда Карелия -2015 с тобой!!! - написали пользователи соцсети в комментариях под видео.

Ранее Сева начал заниматься на специализированном тренажере с электродами, который помогает восстановить функции. За время борьбы с болезнью мальчик уже прибавил в весе 5 килограммов и заговорил, что свидетельствует о позитивной динамике реабилитации и правильно подобранном питании.

Напомним, в мае 2025 года жизнь семьи резко изменилась. Из-за укуса энцефалитного клеща мальчик провел четыре недели в реанимации и несколько месяцев в детской больнице в Петрозаводске. Сейчас он получает помощь ведущих специалистов лечебной физкультуры Москвы и упорно двигается к восстановлению.