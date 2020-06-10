Улететь на юг из Петрозаводска можно за полцены

Уже с июня можно улететь отдыхать в Симферополь, Сочи и Анапу, сообщили на сайте аэропорта "Петрозаводск".

Перелеты осуществляет компания "Северсталь".

С 10 июня самолеты начали летать до Симферополя. С 15 июня можно улететь в Сочи, с 16 июня – в Анапу.

В паблике "Авиапредприятие "Северсталь" сообщается, что улететь туда можно за полцены, если купить билеты с 10 по 15 июня.

"Взрослый билет 7 тысяч рублей, а для детей с 2 до 12 лет – 6,2 тысячи рублей в одну сторону. Акция действует при покупке билетов на даты вылета с 14.06 по 15.07.2020 года", – отметили в авиакомпании.