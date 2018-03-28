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Новости. Общество
16:10, 28 Марта 2018

Улич допросят в суде по делу о Сямозере

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В городском суде Петрозаводска по делу о гибели детей на озере Сямозеро допросят бывшего вице-премьера правительства Карелии Валентину Улич.

Всего, как стало известно "Столице на Онего", по уголовному делу в суде допросят порядка 200 свидетелей. Среди них бывший заместитель председатель правительства Карелии Валентина Улич, экс-министр здравоохранения республики Ерванд Хидишян.

Отметим, что за месяц до трагедии, 25 мая 2016 года заместитель премьер-министра правительства Карелии Валентина Улич, которая возглавляла межведомственную комиссию по отдыху детей, сказала, что "все жестко контролируется".

"Я могу, конечно, остановиться на условиях организации питания, отдыха, но это все определено требованиями СанПиНа, поэтому здесь все жестко контролируется. Практически все предписания за малым исключением уже выполнены. Хочу сказать, что перед каждой сменой проводится осмотр лагерей надзорными органами и дается разрешение на открытие следующей смены. Поэтому достаточно жестко отслеживаются все условия пребывания детей в оздоровительных лагерях", - сказала 25 мая Валентина Улич журналистам.

В том числе тогда она рассказала об открытии лагеря "Парк-отель "Сямозеро".

Напомним, трагедия произошла 18 июня 2016 года. Дети из лагеря "Парк-отель "Сямозеро" отправились вместе с инструкторами на прогулку по озеру. Всего в составе группы находился 51 человек, из них четверо взрослых. Когда начался шторм, два каноэ с детьми вынесло на открытую воду, а рафт с их товарищами прибило к одному из островов. Оба каноэ опрокинулись, погибли 14 детей. После случившегося лагерь был закрыт.

В числе фигурантов уголовного дела: директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова, куратор лагеря Вадим Виноградов, бывший руководитель управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолий Коваленко, и.о. руководителя карельского Роспотребнадзора Людмила Котович, бывшие инструкторы лагеря Валерий Круподерщиков и Павел Ильин.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Саша
2018-03-28 17:20:34
Помню выступление её по телеку: сказала,что все лагеря проверила,всё окей! Наверное уже запись уничтожили,а то кто-нибудь в суде покажет и надо новое расследование проводить,где и всплывут главные виновники ....
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