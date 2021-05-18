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Уличная фотовыставка о героях-хоккеистах открылась в центре Петрозаводска

Новости. Общество
18:00, 19 Мая 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
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На Советской площади можно увидеть фотовыставку «Герои среди нас», посвященную работе известных тренеров по хоккею.

По сообщению администрации города, на Советской площади у мэрии состоялось торжественное открытие планшетной фотовыставки «Герои среди нас». Она появилась благодаря реализации в Карелии программы развития детского ледового спорта «Добрый лед». Мероприятие организовано благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко.

Фотовыставка посвящена тренерам-общественникам, развивающим хоккей, из разных регионов России и районов Карелии. Среди них - Сергей Ковалев из Пудожа, Андрей Егоров из Надвоиц, Дмитрий Федотов из Медвежьегорска и Денис Бесов из Шуи. За плечами наставников сотни детей, для которых спорт стал смыслом жизни.

Выставка будет работать на набережной у администрации Петрозаводска до 1 июня.

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