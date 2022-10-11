Уличное освещение привели в порядок в двух районах Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

В Железнодорожном районе и в центре Петрозаводска завершают модернизацию уличного освещения.

МУП «Петрозаводские энергетические системы» продолжает модернизацию сетей наружного освещения в карельской столице.





Сейчас подрядчики завершают работы в Железнодорожном районе: на улице Боровой, от Пограничной улицы до детсада № 74, и на Пограничной улице, от Халтурина до Ветеринарного переулка.





Подходит к концу модернизация освещения Петровской набережной, на пешеходной дорожке между Каменной и Городской площадями. Продолжаются работы на Исаковском бульваре вдоль Первомайского проспекта.







На стадии приемки находятся обновленные линии наружного освещения в Дмитриевском сквере, на улицах Антикайнена (от Лобановского моста до Ленинградской улицы), Анохина (участок от Древлянской набережной до Первомайского моста, Пионерская аллея), на Лососинской набережной и Стадионном мосту, а также на пешеходной дорожке в районе Лососинского шоссе.





Напомним, всего в этом году в городе должны установить более тысячи опор и 1,5 тысячи светильников, протянуть около 40 километров электрокабеля, сообщили в мэрии карельской столицы.







