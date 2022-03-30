Уличное знакомство с 35-летней женщиной закончилось для пенсионера в Карелии потерей 65 тысяч рублей

Житель Сегежи стал жертвой случайной знакомой, пригласившей его в гости к своим приятелям.

В сегежскую полицию поступило заявление от 58-летнего местного жителя. Он сообщил, что с его банковского счета пропали деньги — 65 000 рублей. Было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование окончено, в преступлении обвиняются двое граждан, рассказали в МВД Карелии.

Следствием установлено, что в один из дней заявитель познакомился на улице с 35-летней женщиной — они вместе выпили, а затем отправились в гости к её приятелям. Мужчина попросил спутницу сходить в магазин и дал для оплаты свою банковскую карту. Один из участников застолья вызвался её проводить. Они купили алкоголь и сигареты, а затем вдвоём, действуя по предварительному сговору, нашли банкомат и совершили 13 операций по снятию средств с банковской карты. Деньги поделили между собой, после чего вернули карту владельцу.

В настоящее время обвиняемые дали признательные показания. Уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в прокуратуру.

Ранее сообщалось, в Петрозаводске трех подростков будут судить за кражу денег с банковских карт.