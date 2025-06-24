Уличную сцену для мероприятий обновили в поселке на севере Карелии

В Рабочеостровске отремонтировали площадку, на которой проходят все сельские праздники.

В поселке Рабочеостровск Кемского района привели в порядок деревянную сцену, которая является центром культурной жизни. Здесь полностью заменили доски, которые пришли в негодность, укрепили каркас конструкции. Покрытие сцены тоже обновили.

Работы провело местное предприятие – «Рабочеостровское жилищно-коммунальное хозяйство».

«Мы понимаем, как важно для жителей иметь комфортное и безопасное место для проведения мероприятий. Работы выполнены качественно, с использованием долговечных материалов. Теперь сцена готова принимать праздники», — рассказал директор предприятия Андрей Шумский.

Обновленная площадка уже успешно выдержала главное испытание — празднование Дня поселка, собравшее множество жителей и гостей.

В администрации Рабочеостровского сельского поселения отметили, что ремонт сцены – часть комплексной программы по благоустройству общественных пространств. В ближайших планах модернизация и других объектов поселковой инфраструктуры.