Уличные видеокамеры в Карелии бесполезны для борьбы с преступностью – у МВД нет к ним доступа

МВД Карелии не имеет доступа к просмотру видеопотоков и архивов видеозаписей с камер уличного наблюдения, необходимого для профилактики преступности.

Об этом говорится в отчете о работе ведомства за 2021 год.

«До настоящего времени МВД не имеет доступа к просмотру видеопотоков, а также архивов с камер видеонаблюдения по причине отсутствия подключения, требующего значительных финансовых затрат», — пояснили в ведомстве.

МВД направило в правительство Карелии обращение с просьбой выделить финансирование в рамках региональной программы по профилактике правонарушений. Такое решение уже принято.

«В настоящее время проводятся технические мероприятия по организации доступа к системам видеонаблюдения», — говорится в отчете МВД.

По данным ведомства, на территории Петрозаводска установлено 28 уличных видеокамер, в райцентрах Карелии — от 2 до 4 единиц оборудования.