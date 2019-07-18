Уличным продавцам в Петрозаводске выписали десять протоколов за несанкционированную торговлю

Очередной рейд по пресечению несанкционированной торговли прошел в Петрозаводске, сообщили в администрации города.

По поручению главы города продолжается межведомственная работа, направленная на противодействие незаконной уличной коммерции.

Десять протоколов об административных правонарушениях составили специалисты администрации Петрозаводска и сотрудники полиции во время рейда по демонтажу легковозводимых конструкций, используемых для ведения несанкционированной торговли. Мероприятия прошли на улицах Боровой, Нойбранденбургской, Попова, Лососинском шоссе и вблизи перекрестка проспекта Александра Невского с улицей Правды.

У коммерсантов отсутствовали разрешения на места ведения торговли, товарно-сопроводительная документация и санитарные книжки. В отношении нарушителей составлены административные протоколы.

На этой неделе к рейдовым мероприятиям подключились муниципальные инспекторы, которые составляли протоколы за несоблюдение новых положений республиканского "Закона об административных правонарушениях" , предусматривающих запрет на самовольное использование территорий общего пользования в целях размещения движимого имущества.

Работники ПМУП "Автоспецтранс" демонтировали и вывезли на свалку конструкции, используемые в качестве самодельных торговых рядов.

Регулярные рейды по пресечению нелегальной торговли будут продолжены.