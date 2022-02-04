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Улица Антикайнена в Петрозаводске перейдет в собственность Республики Карелия

Новости. Экономика
10:42, 09 Февраля 2022
фото: © Яндекс.Карты

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Вместе с автомобильной дорогой республиканские власти заберут у городских земельный участок, расположенный напротив здания карельского Минстроя.

Улица Антикайнена в Петрозаводске перейдет в собственность Республики Карелия. Согласно распоряжению республиканского правительства, речь идет об автомобильной дороге, которая начинается от пересечения улиц Антикайнена и Ленинградской и переходит у Лососинской набережной и набережной Ла-Рошель в улицу маршала Мерецкова.

Вместе с этой дорогой в региональную собственность перейдет и земельный участок площадью 936 квадратных метров, расположенный напротив здания карельского Минстроя. В ближайшее время министерство имущественных и земельных отношений республики должно заключить с администрацией Петрозаводска передаточный акт на это муниципальное имущество. 

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