Вместе с автомобильной дорогой республиканские власти заберут у городских земельный участок, расположенный напротив здания карельского Минстроя.

Улица Антикайнена в Петрозаводске перейдет в собственность Республики Карелия. Согласно распоряжению республиканского правительства, речь идет об автомобильной дороге, которая начинается от пересечения улиц Антикайнена и Ленинградской и переходит у Лососинской набережной и набережной Ла-Рошель в улицу маршала Мерецкова.

Вместе с этой дорогой в региональную собственность перейдет и земельный участок площадью 936 квадратных метров, расположенный напротив здания карельского Минстроя. В ближайшее время министерство имущественных и земельных отношений республики должно заключить с администрацией Петрозаводска передаточный акт на это муниципальное имущество.