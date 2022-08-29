Улица превратилась в реку в микрорайоне Петрозаводска (ФОТОФАКТ)

Жители Перевалки из своих домов могут выбраться только на лодке.
В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» опубликовали фото с улицы Перевалочная, которая располагается параллельно улице Чапаева. Судя по фото, дорога полностью ушла под воду. Но по этой улице дети идут в школу № 20.
«На Перевалке по улице Перевалочная в школу детям не пройти. Тема поднималась весной, за лето ничего не сделали», — комментирует автор фото.
Ранее сообщалось, уровень воды в реке Лососинка в Петрозаводске продолжает расти. По прогнозу Гидрометцентра, если дожди не прекратятся, подъем воды будет продолжаться.
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