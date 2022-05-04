Улица Защитников Донбасса официально появилась в Петрозаводске

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский подписал постановление о присвоении названия улицы Защитников Донбасса.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сегодня, 8 мая, подписал постановление о присвоении названия улицы Защитников Донбасса участку дорожной сети от улицы Хейкконена до улицы Оборонной, сообщается на официальной странице Республики Карелия.

Напомним, с инициативой назвать улицу в честь военнослужащих, которые защищают Донбасс, выступил глава Карелии Артур Парфенчиков: «Наши ребята, которые участвуют в специальной военной операции на Украине, делают святое дело. Рискуя жизнью, они борются за безопасность страны, за то, чтобы в мире больше не было места нацизму».

«Это наша дань уважения и поддержки всем, кто сегодня исполняет там свой воинский долг, защищая мир от нацизма. И, конечно, это память о наших земляках, ребятах, которые отдали жизнь за свободу Донбасса», - прокомментировал глава Карелии присвоение названия улице в Петрозаводске.