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Улицу в Петрозаводске затопило из-за аварии на водопроводе

Новости. Происшествия
11:09, 28 Декабря 2020
фото: © читатель "Столицы на Онего"
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На улице Древлянка прорвало водопровод – затоплена улица.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото затопленной улицы Древлянка, у домов №11 и 13.

"У дома № 13 по улице Древлянка течет вода прямо во двор, пешеходная дорожка тоже залита. Скоро будет каток прямо у подъезда", - написали обеспокоенные горожане.

Подобное сообщение появилось и в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии": "На улице Древлянка, 11 пробило трубу, вода затекает с тротуара к дому и топит колеса машин. Смотрите, примерзните. Заметил в 2 часа ночи".

Как сообщили редакции в Водоканале, сообщение об аварии на водопроводе у дома №11 по улице Древлянка поступило на пульт дежурной службы еще в воскресенье, 27 декабря, в 15.00.

По информации аварийной службы, в связи с тем, что прорыв был незначительный, воду было решено не перекрывать, так как под отключение попадали сразу несколько многоэтажных домов.

"На данный момент на месте прорыва работает аварийная бригада, повреждения устраняются", - сообщили в аварийной службе Водоканала, выразив надежду, что ремонт все-таки не потребует отключений, чтобы не оставлять людей без воды во время подготовки к новогодним праздникам.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-12-28 12:33:55
Мэр города проверила соблюдение масочного режима... Это же важнее!
David
2020-12-28 11:54:28
Новый, фас!
User
2020-12-28 11:33:02
Не успели из бункера в очередной раз заявить о необходимости прорыва, как он тут же случился.
театральный критик
2020-12-28 12:20:19
User, сесурити Сканворд, тебе тоже успеть надо, пока заноза из бункера не выползла и весь эфир собой не уделала. :)
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