Улицу в Петрозаводске затопило из-за аварии на водопроводе

На улице Древлянка прорвало водопровод – затоплена улица.

В редакцию "Столицы на Онего" читатели прислали фото затопленной улицы Древлянка, у домов №11 и 13.

"У дома № 13 по улице Древлянка течет вода прямо во двор, пешеходная дорожка тоже залита. Скоро будет каток прямо у подъезда", - написали обеспокоенные горожане.

Подобное сообщение появилось и в паблике "ДТП Петрозаводска и Карелии": "На улице Древлянка, 11 пробило трубу, вода затекает с тротуара к дому и топит колеса машин. Смотрите, примерзните. Заметил в 2 часа ночи".

Как сообщили редакции в Водоканале, сообщение об аварии на водопроводе у дома №11 по улице Древлянка поступило на пульт дежурной службы еще в воскресенье, 27 декабря, в 15.00.

По информации аварийной службы, в связи с тем, что прорыв был незначительный, воду было решено не перекрывать, так как под отключение попадали сразу несколько многоэтажных домов.

"На данный момент на месте прорыва работает аварийная бригада, повреждения устраняются", - сообщили в аварийной службе Водоканала, выразив надежду, что ремонт все-таки не потребует отключений, чтобы не оставлять людей без воды во время подготовки к новогодним праздникам.