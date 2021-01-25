Улицы Петрозаводска превратились в ледяные реки (ФОТО)

Тротуары во многих районах столицы Карелии стали небезопасны для пешеходов с наступлением оттепели.

После резкого потепления улицы Петрозаводска стали напоминать полосу препятствий для пешеходов. Тротуары покрылись огромными лужами, которые не обойти без выхода на проезжую часть.

"С крыш падает лед, лужи обходить приходится по дороге. Мэр и все службы, вам там как живется?" - возмущаются петрозаводчане, опубликовавшие в паблике "Подслушано в ПТЗ" фото тротуаров в центре города, на проспекте Ленина.

Напомним, осенью прошлого года после дождя Петрозаводск затопило, ливневая канализация не справлялась.