Улицы в микрорайоне Петрозаводска перекроют из-за реконструкции сетей водоснабжения

На следующей неделе изменится схема движения транспорта в Октябрьском районе, сообщили в в администрации Петрозаводска.

По информации АО «ПКС-Водоканал» и ООО «Управление механизированных работ КСМ», с понедельника, 26 декабря, изменится схема движения транспорта в Октябрьском районе: частично перекроют проезд по улице Мелентьевой на пересечении с Советской улицей. Движение автомобилей будет организовано реверсивно по одной из полос дороги. Прямой проезд и поворот на Советскую по направлению к улице Калевалы станет невозможен. Планируется, что ограничения на участке будут действовать до 15 января.

В начале следующего года закроют проезд автомобилей по Советской улице — с 9 января по 28 февраля на участке между улицами Лисицыной и Краснофлотской, с 9 января по 26 марта — между улицами Мелентьевой и Лисицыной, с 28 февраля по 15 апреля — между улицами Грибоедова и Мурманской. Временные неудобства связаны со строительством сетей водоснабжения в рамках комплексного развития территории Октябрьского района.

Администрация Петрозаводска призывает горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

Напомним, что комплексное развитие территории Октябрьского района включает в себя не только модернизацию инженерных сетей. Планируется, что после строительства новых и замены изношенных систем водоснабжения и водоотведения начнётся снос ветхих сооружений и домов барачного типа. На их месте возведут современное жилье и социальные объекты.