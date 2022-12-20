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Улицы в микрорайоне Петрозаводска перекроют из-за реконструкции сетей водоснабжения

Новости. Общество
09:35, 21 Декабря 2022
фото: © «Столица на Онего»

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На следующей неделе изменится схема движения транспорта в Октябрьском районе, сообщили в в администрации Петрозаводска.

По информации АО «ПКС-Водоканал» и ООО «Управление механизированных работ КСМ», с понедельника, 26 декабря, изменится схема движения транспорта в Октябрьском районе:  частично перекроют проезд по улице Мелентьевой на пересечении с Советской улицей. Движение автомобилей будет организовано реверсивно по одной из полос дороги. Прямой проезд и поворот на Советскую по направлению к улице Калевалы станет невозможен. Планируется, что ограничения на участке будут действовать до 15 января.

В начале следующего года закроют проезд автомобилей по Советской улице — с 9 января по 28 февраля на участке между улицами Лисицыной и Краснофлотской, с 9 января по 26 марта — между улицами Мелентьевой и Лисицыной, с 28 февраля по 15 апреля — между улицами Грибоедова и Мурманской. Временные неудобства связаны со строительством сетей водоснабжения в рамках комплексного развития территории Октябрьского района.

 

Администрация Петрозаводска призывает горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также заранее планировать пути объезда.

Напомним, что комплексное развитие территории Октябрьского района включает в себя не только модернизацию инженерных сетей. Планируется, что после строительства новых и замены изношенных систем водоснабжения и водоотведения начнётся снос ветхих сооружений и домов барачного типа. На их месте возведут современное жилье и социальные объекты.

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