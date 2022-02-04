Улицы в центре Петрозаводска ушли под воду из-за засора канализации (ВИДЕО)

В Водоканале рассказали об аварии, из-за которой канализационная река потекла по улицам столицы Карелии.

«Причина аварии на улице Энгельса - засор канализации. Сейчас наши бригады работают на месте, чистят колодец. Судя по аварии, что-то крупное попало в канализационные сети. Посмотрим, что вытащим», - рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ПКС-Водоканал.

Напомним, сегодня, 6 февраля, на перекрестке ул. Фридриха Энгельса - ул. Крупской образовалась течь. Поток воды хлынул из колодца от таможни по улицам города. Затопило улицы Энгельса, Красную, Кирова, Еремеева и Слободскую.