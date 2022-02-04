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Улицы в центре Петрозаводска ушли под воду из-за засора канализации (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:33, 06 Февраля 2022
фото: Столица на Онего

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В Водоканале рассказали об аварии, из-за которой канализационная река потекла по улицам столицы Карелии.

«Причина аварии на улице Энгельса - засор канализации. Сейчас наши бригады работают на месте, чистят колодец. Судя по аварии, что-то крупное попало в канализационные сети. Посмотрим, что вытащим», - рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе ПКС-Водоканал.

Напомним, сегодня, 6 февраля, на перекрестке ул. Фридриха Энгельса - ул. Крупской образовалась течь. Поток воды хлынул из колодца от таможни по улицам города. Затопило улицы Энгельса, Красную, Кирова, Еремеева и Слободскую.

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Комментарии

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родитель
2022-02-06 17:03:47
Ждём от Главы городской администрации очередного рифмованного повествования о превратностях судьбы.
Серж
2022-02-06 16:38:06
И виноватых здесь опять никого нет , стихия явно виновата
Экcперд
2022-02-06 16:34:31
Хотел с урбанистами уточек покормить, а тут такое . Мы в шоке
Os
2022-02-06 16:21:29
Надо бы лодки всем гражданам раздать, удобно было бы.
Зима
2022-02-06 15:44:50
Зато водоканал ввёл новую плату: за вред окружающей среде, таким образом тариф подняли на 50%, только вот сам водоканал борется с фекальными реками, не собираясь заниматься наружными сетями.
Изя
2022-02-06 15:43:30
У бывших приставов и ментов это обыденное дело ))) :)
Teатральный критик
2022-02-06 15:06:56
Зашлагбаумники опять памперсов накидали
Гость
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