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Умельцы из колонии художественно украсили въезд в поселок Карелии

Новости. Общество
12:18, 15 Июля 2020
фото: © УФСИН России по Республике Карелия
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Осужденные участка колонии-поселения при ЛИУ-4 изготовили и установили новую табличку на въезде в поселок Каменный Бор Сегежского района, сообщили в УФСИН Карелии.

В адрес учреждения обратился председатель Совета ветеранов учреждения ЛИУ-4 Сергей Тихонов с инициативой обновить покосившуюся табличку на въезд в поселок. Осужденные идею поддержали, их обеспечили необходимыми материалами и красками.

В результате въезд в Каменный Бор теперь украшает настоящая картина с надписью и с изображением реки Онды, на берегу которой находится поселок.

Ранее заключенные в Карелии вырастили 200 кг огурцов.

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