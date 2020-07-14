Умельцы из колонии художественно украсили въезд в поселок Карелии

Осужденные участка колонии-поселения при ЛИУ-4 изготовили и установили новую табличку на въезде в поселок Каменный Бор Сегежского района, сообщили в УФСИН Карелии.

В адрес учреждения обратился председатель Совета ветеранов учреждения ЛИУ-4 Сергей Тихонов с инициативой обновить покосившуюся табличку на въезд в поселок. Осужденные идею поддержали, их обеспечили необходимыми материалами и красками.

В результате въезд в Каменный Бор теперь украшает настоящая картина с надписью и с изображением реки Онды, на берегу которой находится поселок.

Ранее заключенные в Карелии вырастили 200 кг огурцов.