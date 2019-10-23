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Новости. Общество
12:50, 23 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Число участников "итальянской" забастовки в БСМП Петрозаводска уменьшилось

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За прошедшие сутки станция скорой помощи обслужила 277 вызовов, в том числе 143 вызова по неотложной помощи.

По информации Больницы скорой медицинской помощи, днем 22 октября в оказании скорой помощи были задействованы 13 выездных бригад (обычно работают 19 бригад). Число бригад уменьшилось из-за того, что часть сотрудников вышла на больничный. Кроме того, в этой смене работали сотрудники, участвующие в "итальянской" забастовке, а одним из их требований является работа в полностью укомплектованных бригадах. Соответственно, отправить на вызов только одного специалиста из числа забастовщиков не представлялось возможным.

Несмотря на уменьшение числа бригад в дневной смене жалоб от населения о несвоевременном оказании помощи 22 октября не поступало. В ночной смене работали уже 19 бригад (16 полных и три неполных).

За прошедшие сутки станция скорой помощи обслужила 277 вызовов, в том числе 143 вызова по неотложной помощи, в оказании которой задействованы все городские поликлиники, принимающие вызовы до 19 часов. Время доезда скорой помощи соответствует нормативам.

Сегодня, 23 октября, на линии работают 17 бригад (13 полных, 4 неполных). В неполных бригадах работают в том числе два фельдшера, принявшие решение отказаться от "итальянской" забастовки.

Напомним, в ближайшее время Станцию скорой помощи ждет реорганизация. По итогам первого заседания специальной рабочей группы из представителей Минздрава, профсоюзов, медицинской общественности и сотрудников БСМП принято решение вывести скорую помощь из состава БСМП, сделав самостоятельной юридической единицей на базе одного из учреждений Минздрава. На второй встрече, которая должна состояться до 15 ноября, запланировано обсуждение экономических и юридических деталей реорганизации.

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Комментарии

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новый
2019-10-23 13:35:14
Хватит уже нянчиться с этими итальянцами. Не хотят работать - до свидания и добро пожаловать на овощные базы помидоры перебирать. Пользы больше будет. Не надейтесь на либерастню , ибо они кинут вас при первом же шухере.
кир
2019-10-23 13:28:52
Дождались хлеба с маслом, безутешные?
Гость
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