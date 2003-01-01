Умер академик Эрнест Ивантер

На 90-м году жизни умер Эрнест Викторович Ивантер, советский и российский учёный-зоолог и эколог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии наук, экс-декан эколого-биологического факультета Петрозаводского университета.
О его смерти «Столице на Онего» сообщили родственники. Ученый скончался в результате несчастного случая.
Главными направлениями научной деятельности Эрнеста Ивантера были экология, биоценология, морфофизиология и эволюционная экология животных. В Карелии его знали как декана эколого-биологического факультета ПетрГУ, а также как автора более 270 научных работ.
Эрнест Ивантер родился 15 ноября 1935 года в семье журналиста, библиографа и редактора Виктора Семёновича Ивантера и детского библиотекаря Ирины Филипповны Рысс. В 1955 году окончил охотоведческое отделение Московского пушно-мехового института. В 1958 году окончил с отличием зоотехнический факультет Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, и там же аспирантуру при кафедре зоологии и дарвинизма.
В 1958–1960 годах работал зоологом в заповеднике «Кивач» в Карелии, в 1960–1963 годах — младший научный сотрудник в лаборатории зоологии Института биологии Карельского научного центра РАН. В 1965 году защитил в МСХА кандидатскую диссертацию «Фауна охотничьих животных Карелии, её реконструкция и использование» (научный руководитель Б. А. Кузнецов).
В 1965 году начал работать на кафедре зоологии и дарвинизма Петрозаводского государственного университета. В 1975 году защитил докторскую диссертацию «Популяционная экология мелких млекопитающих таежного Северо-Запада СССР» в Институте экологии растений и животных Уральского отделения АН СССР.
В 1986 году становится заведующим кафедрой зоологии и экологии, в 1987 году избран деканом биологического факультета Петрозаводского государственного университета. С 2000 года — декан эколого-биологического факультета Петрозаводского государственного университета. Почётный член териологического общества Финляндии и зоологических обществ США, Германии, Польши. Член редколлегии «Зоологического журнала» и журнала «Экология».
В последние годы работал в Академии наук, писал книги.
Выражаем соболезнования родным и близким Эрнеста Викторовича Ивантера. О дате прощания родные сообщат позже.
Ранее стало известно, что умер хранитель традиций северного деревянного судостроения Михаил Наймарк