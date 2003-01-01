Умер актёр фильма «Зелёная миля» Грэм Грин

Артист скончался в возрасте 73 лет.
Канадский актёр Грэм Грин умер в возрасте 73 лет. Об этом сообщил его агент Майкл Грин.
Отмечается, что артист ушёл из жизни после продолжительной болезни. Точная причина смерти остаётся неизвестной.
Напомним, Грэм Грин родился 22 июня 1952 года в индейской резервации Сикс-Нейшенс в канадской провинции Онтарио. Актёр известен своими ролями в кинофильмах «Зелёная миля», «Танцующий с волками», «Затерянные в пустоши» и многих других.
