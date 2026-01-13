Умер актер и ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

На 65 году жизни скончался актер и театральный педагог Игорь Золотовицкий.
О смерти актера и педагога сообщил ТАСС источник, близкий к окружению артиста. Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкенте. В 1983 году окончил Школу-студию МХАТ (курс Виктора Монюкова). Через 6 лет он стал в ней преподавать, а с 2013 года стал ректором.
Зрителям он запомнился по ролям в таких картинах, как «Такси-блюз» (1990), «Луна-парк» (1992), «Марш Турецкого 2» (2001), «Каменская 3» (2003). Во МХАТе он играл в спектаклях «Мастер и Маргарита», «Сирано де Бержерак», «Чайка» и многих других.
Помимо актерской работы Золотовицкий был режиссером-постановщиком популярной в 1990-е годы дог-шоу «Я и моя собака» на НТВ и ведущим программы «Живые новости».
Причиной его смерти, по данным телеграм-канала «Baza» стало онкологическое заболевание.