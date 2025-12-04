Умер актер из Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

В возрасте 75 лет скончался известный американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава.
Он ушел из жизни 4 декабря в городе Санта-Барбара в Калифорнии. По словам членов семьи актера, причиной смерти стали осложнения после инсульта. Актера нашли без признаков жизни в его доме.
Тагава был наиболее известен по роли злого колдуна Шан Цзуна во франшизе Mortal Kombat. Он сыграл этого персонажа как в кино и сериалах, озвучил в видеоиграх. Его карьера в кино началась с роли в драме Бернардо Бертолуччи «Последний император», которая получила девять премий «Оскар». В дальнейшем он снимался в таких известных фильмах, как «Мемуары гейши», «Пёрл-Харбор», «Планета обезьян» и «47 ронинов». Актер также озвучивал персонажей видеоигр и снимался в сериалах, включая последний проект — сериал «Соколиный глаз».
Жизнь Тагавы была связана с Россией. В ноябре 2015 года он принял православное крещение в Москве в Скорбященской церкви на Большой Ордынке, получив имя Пантелеимон. Год спустя, в 2016 году, он получил гражданство Российской Федерации.