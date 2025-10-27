Умер актер из «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

В возрасте 40 лет умер актер и комик Роман Попов. Перед смертью Роман Попов две с лишним недели провёл в коме.
Сегодня, 28 октября, скончался Роман Попов, звезда сериала «Полицейский с Рублевки». В августе этого года он публично сообщил, что у него случился рецидив рака головного мозга и он практически ослеп. Впервые рак у него диагностировали в 2018 году. В последнее время он нуждался в постоянной помощи, не мог ухаживать за собой.
Как пишет SHOT, перед смертью Роман Попов две с лишним недели провёл в коме. Актёру резко стало плохо 11-го октября. Его увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии и провели операцию, после которой он впал в кому и больше из неё не вышел.
С супругой Юлией Роман прожил в счастливом браке почти двадцать лет. У пары родилось трое детей: старшему сыну Фёдору сейчас 14 лет, средней дочери Лизе — 12 и младшей Марте — шесть.
Роман Попов начал карьеру в КВН, был резидентом Comedy Club, а в 2016 году получил известность благодаря роли идиота-полицейского Мухича в сериале «Полицейский с Рублевки».
Кроме того, он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Детективное агентство Мухича», «Девушки бывают разные», «Каникулы президента», «Любовь в нерабочие недели», «Любовь в жаркие недели», «Бумеранг», «Убить босса» и других.
