Умер актер сериала «Молодежка» Анатолий Лобоцкий

На 67-м году жизни скончался известный актер Анатолий Лобоцкий.

Народный артист России Анатолий Лобоцкий скончался 20 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Театра им. Владимира Маяковского.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Актер несколько лет боролся с раком.

Анатолий Лобоцкий родился 14 января 1959 года в Тамбове. Зрителям он известен по роли отца Саши Кострова в сериале «Молодежка» и образу полковника Глухова в фильме «Калашников». Был супругом актрисы Юлии Рутберг. Вскоре должен был выйти еще один фильм с его участием — «Чудо-доктор».

О дате прощания сообщат дополнительно.