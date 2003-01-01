Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

На 90-ом году жизни скончался актер и режиссер Роберт Редфорд.

Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет, актер умер во сне, сообщает The New York Times.

Среди самых известных работ Редфорда на экране — «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Вся президентская рать», «Три дня Кондора» и «Афера».

— Когда я был молод, я сказал себе: «Ты должен максимально использовать свою жизнь». Все дело в том, чтобы идти на риск. Заставьте себя совершить как можно больше открытий. Найдите себя. Потому что иногда нам кажется, что мы нашли самих себя, но мы нашли только часть самих себя. Мы не продвинулись далеко туда, где совершаем ошибки и что-то не получается, но, по крайней мере, мы совершаем открытия. Я чувствовал, что именно такой должна быть моя жизнь, — говорил Роберт Ретфорд.

В зрелом возрасте Редфорд попробовал себя в качестве режиссера — его дебютная драма «Обыкновенные люди» получила четыре премии «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм», и пять премий «Золотой глобус».

- Как режиссер я не ценю себя в качестве актера. Как актер я ни во что не ставлю себя в качестве режиссера, - говорил он в интервью.

В 80-х годах Редфорд основал институт «Сандэнс» и одноименный фестиваль независимого кино. В 2002 году Редфорд был удостоен почетного «Оскара» за вклад в кинематограф. И еще одна его цитата: «Сегодня зрители нужны киноиндустрии гораздо больше, чем киноиндустрия нужна зрителям».

