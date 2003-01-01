РЕКЛАМА
Цены на такси в России могут вырасти в четыре раза

19:00

В парламенте рассказали, хватает ли сырья карельским молокозаводам

18:25

Япония установила новый рекорд по количеству долгожителей

17:50

Хоровому пению и пониманию языка балета научат в день открытых дверей в Музыкальном театре

17:20

Облачно, возможны осадки: 17 сентября к жителям Карелии постучится осень

17:00

Карельские ученые изучат флору и фауну Национального парка «Паанаярви»

16:40

Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд

16:15

В Железнодорожном районе Петрозаводска разразился крупный пожар

15:55

Карельский бизнесмен Леонид Белуга опубликовал свое последнее слово перед приговором

15:30

Глава Карелии вручил карельскому фермеру федеральную награду

15:15

Мемориал у «Птицы счастья и свободы» отреставрировали в Петрозаводске

15:10

Повышение эффективности: «РКС – Петрозаводск» в федеральном проекте «Производительность труда»

15:00

Петрозаводские полицейские задержали курьера мошенников из Оренбурга

14:30

Петрозаводчан приглашают посетить Рождественский бал в дореволюционном стиле

14:10

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 60%

13:30

В Питкяранте мужчина насмерть разбился на электровелосипеде

13:10

Житель Питкяранты ударил ножом жену из-за ревности

12:50

Докторскую аллею на Древлянке приведут в порядок этой осенью

12:30

17-летняя девушка пострадала в ДТП в Петрозаводске

12:15

Участников ДТП в Петрозаводске спасатели доставали с помощью штурмовой лестницы

12:00

В Карелии открылся четвертый образовательный форум «Берег»

11:45

Полиция Карелии спасла пенсионерку от потери 2 миллионов рублей

11:30

21-летний житель Сегежи Иван Савин погиб в ходе СВО

11:15

Предлагаемая рабочим специальностям зарплата в Карелии выросла до 90 тысяч рублей

10:55

В Карелии летом сыграли более 1400 свадеб

10:40

Потерявшаяся в карельском лесу пенсионерка провела ночь на болоте

10:25

Стало известно, где находятся самые дорогие отели Карелии

10:15

Якушев – о выборах: «Единая Россия» подтвердила статус ведущей политической силы страны

10:00

Артур Парфенчиков оценил готовность Лобановского моста в Петрозаводске

09:45

Житель Кемского района погиб в зоне СВО

09:35

В Карелии мать погибшего бойца перевела мошенникам 5,5 млн рублей

09:20

В Костомукше разыскивают кота, который уехал на крыше автомобиля

09:00

«Шла не за короной» — жительница Костомукши рассказала об участии в конкурсе красоты «Мисс Евразия»

08:40

Реставраторы из Эрмитажа поделятся с карельскими коллегами секретами восстановления икон и тканей

08:20

В Карельском научном центре РАН начался дополнительный набор в аспирантуру

08:00

Около деревни Киндасово загорелись торфяники

07:40

В Заонежье пересох родник «Царицын ключ»

07:20

Банк России привлек супергероев для обучения школьников финансовой грамотности

07:05

Ученые из Петербурга опровергли общеизвестный возраст тектонических плит Карелии и Кольского полуострова

06:55

Создатель карельских драконов построил ротонду с фонтаном на своем участке

06:40

Умер народный артист Карелии Владимир Мойковский

06:20

Ученые из Аргентины изобрели глазные капли, которые улучшают зрение

00:10

Карельские бегуны заняли первое место на Кубке России по бегу на 24 часа

20:30

Изготовленную Петром I в Марциальных водах люстру привезли из Эрмитажа в Петрозаводск

19:38

В Калевале ремонтируют сооружения, защищающие от наводнений

19:00

Житель Костомукши погиб при освобождении Курской области

18:30

В Соцфонде напомнили, кто имеет право на досрочную пенсию в Карелии

18:00

Количество укусов клещей в Карелии за неделю выросло

17:30

Найдите свое призвание вместе с «РКС – Петрозаводск»: приглашаем в команду профессионалов

17:15

До +20°С, без осадков: прогноз погоды на 16 сентября

17:00

Две девушки на самокате сбили пешехода в Петрозаводске и скрылись

16:45

В трех карельских деревнях временно отключат электроэнергию

16:25

Байдарочница-новичок из Бреста попала в шторм на Белом море в Карелии

16:05

Ветераны СВО и их семьи узнали о возможностях грантовой поддержки.

16:00

В Карелии за неделю заболеваемость ОРВИ выросла в два раза

15:46

Признаки поломки и ремонт акпп OPEL

15:23

Лидеры общественного мнения съездили в блог-тур с Избиркомом Карелии

15:16

Смертельное ДТП произошло в Пудожском районе

15:00

Карелия присоединилась к всероссийской эстафете «Огонь жизни»

14:50

Улицу Андропова около здания ФСБ в Петрозаводске поделили пополам

14:33

Дом для расселения аварийного жилья построят с балконами

14:10

Парфенчиков: «Мы создаем условия для того, чтобы опыт участников СВО работал на развитие нашей республики»

14:00

В Сегеже инженера судили за попытку дать взятку сотруднику ЦБК

13:50

Стало известно, когда начнут подключать тепло в Карелии

13:30

В Калининграде посмертно наградили жителя Карелии, который спас из воды мужчину с ребенком

13:15

Житель Медвежьегорского района украл у приятеля колбасу, кофе и косметичку

13:00

Школы могут появиться в российских больницах для тех, кто лежит более трех недель

12:40

В Карелии водителя-лихача лишили прав и отправили в военкомат

12:30

В Госдуме РФ оценили перспективы перехода к четырёхдневной рабочей неделе

12:20

В Петрозаводске 18-летний водитель сбил женщину на пешеходном переходе

12:10

Более 100 миллионов рублей на покупку инвалидных колясок и слуховых аппаратов получили жители Карелии

12:00

Копия одной из главных римских святынь побывала в Петрозаводске

11:45

В Петрозаводске нашли 14 боеприпасов времен Великой Отечественной войны

11:30

На Землю обрушилась сильнейшая магнитная буря

11:20

В Петербурге прошел XI Международный форум объединенных культур

11:15

«Единая Россия» и две сенсации: в Карелии завершились муниципальные выборы

11:05

21-летний молодой человек погиб при падении из окна в Петрозаводске

11:00

Жителей Карелии предупредили о плановых отключениях электроэнергии

10:50

В лесу в Прионежском районе разыскивают пропавшего мужчину

10:40

Петрозаводский музей запустил «кирпичные игры»

10:25

Еще четверо петрозаводчан стали жертвами мошенников и потеряли крупные суммы

10:10

В Матросах завершилось строительство фельдершско-акушерского пункта

09:50

Стало известно, что разместится в Доме горного начальника в Петрозаводске после реставрации

09:25

Боксер из Карелии Роман Богданов стал чемпионом международного турнира

09:00

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя в конце октября

08:40

Под Петрозаводском две машины перевернулись после мощного столкновения

08:20

В Карелии поисковики разыскивают женщину, которая ушла в лес

08:00

На трассе «Кола» ограничат движение транспорта

07:40

С 15 сентября в Китае вводится пробный безвизовый режим для россиян

07:20

«Территорию здоровья» организуют в Петрозаводске

07:00

Деревянное здание загорелось в Беломорске

06:40

Умер американский актер и режиссер Роберт Редфорд
Сегодня 16:15 Утраты
На 90-ом году жизни скончался актер и режиссер Роберт Редфорд.

фото: © GoldDerby

 Роберт Редфорд скончался в возрасте 89 лет, актер умер во сне, сообщает The New York Times.

Среди самых известных работ Редфорда на экране — «Бутч Кэссиди и Сандэнс Кид», «Вся президентская рать», «Три дня Кондора» и «Афера».

— Когда я был молод, я сказал себе: «Ты должен максимально использовать свою жизнь». Все дело в том, чтобы идти на риск. Заставьте себя совершить как можно больше открытий. Найдите себя. Потому что иногда нам кажется, что мы нашли самих себя, но мы нашли только часть самих себя. Мы не продвинулись далеко туда, где совершаем ошибки и что-то не получается, но, по крайней мере, мы совершаем открытия. Я чувствовал, что именно такой должна быть моя жизнь, — говорил Роберт Ретфорд.

В зрелом возрасте Редфорд попробовал себя в качестве режиссера — его дебютная драма «Обыкновенные люди» получила четыре премии «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм», и пять премий «Золотой глобус».

- Как режиссер я не ценю себя в качестве актера. Как актер я ни во что не ставлю себя в качестве режиссера, - говорил он в интервью.

В 80-х годах Редфорд основал институт «Сандэнс» и одноименный фестиваль независимого кино. В 2002 году Редфорд был удостоен почетного «Оскара» за вклад в кинематограф. И еще одна его цитата: «Сегодня зрители нужны киноиндустрии гораздо больше, чем киноиндустрия нужна зрителям».

Ранее стало известно, что умер народный артист Карелии Владимир Мойковский.

Обсудить (0) в ленту
Цены на такси в России могут вырасти в четыре раза
19:00 Общество
В парламенте рассказали, хватает ли сырья карельским молокозаводам
18:25 Экономика
Япония установила новый рекорд по количеству долгожителей
17:50 Общество
Хоровому пению и пониманию языка балета научат в день открытых дверей в Музыкальном театре
17:20 Культура
Облачно, возможны осадки: 17 сентября к жителям Карелии постучится осень
17:00 Погода
