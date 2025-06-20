Умер американский музыкант Леонардо Хименес, работавший с The Rolling Stones

Семья музыканта решила не разглашать информацию о дате, месте и причине его смерти.

Умер американский музыкант, работавший с Бобом Диланом и рок-группой The Rolling Stones, Леонардо Хименес, известный как Флако. Известно, что исполнитель умер в возрасте 86 лет от последней продолжительной болезни, об этом сообщили в National World.

—По словам семьи музыканта, им его будет очень не хватать. Сын Хименеса Артуро рассказал, что последними словами его отца были: «Я устал», — сообщили в издании.

По предварительным данным, Хименес скончался 31 июля в окружении своей семьи спустя несколько месяцев после его госпитализации из-за ухудшения здоровья.

Семья музыканта решила не разглашать информацию о дате, месте и причине его смерти, они попросили поклонников уважать их частную жизнь. Флако Хименес в своей музыке объединял мексиканские народные жанры с роком и кантри. Он шестикратный обладатель «Грэмми». В его дискографии — работы с Бобом Диланом и рок-группой The Rolling Stones.