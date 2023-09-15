Умер легендарный автор песен «Как молоды мы были» и «Надежда» Николай Добронравов

Умер муж Александры Пахмутовой Николай Добронравов. Ему было 94 года.

Умер лауреат Государственной премии СССР, поэт Николай Добронравов, пишет Lenta.ru cо ссылкой на «Экспресс газету», которой смерть легендарного поэта-песенника подтвердил певец Николай Басков.

Одному из самых известных советских и российских поэтов-песенников было 94 года. Причиной смерти назвали продолжительную болезнь.

Добронравов был женат на композиторе Александре Пахмутовой, которая писала мелодии к его стихам.

Отвечая на вопрос о семейном счастье, Добронравов вспоминал цитату из «Маленького принца»: «Любить — это не смотреть друг на друга. Любить — значит, смотреть в одном направлении».

На свое 90-летие Добронравов признался, что ему с супругой скучно вести спокойное и почетное существование. «Мы с женой все время в работе, сочиняем. Настоящее удовольствие от жизни получаешь только тогда, когда занят любимым делом!» — приводит слова поэта Lenta.ru.

Тексты Добронравова воспевали труд и романтические для граждан СССР профессии, как, например, летчика или геолога. При этом иногда заказчиком выступала власть. Так, его с женой отправили на Братскую ГЭС и поручили до 31 января 1962 года написать песню, «достойную наших ребят». В результате родился цикл песен «Таежные звезды», главной в котором является «Главное, ребята, сердцем не стареть!»

А песни «И вновь продолжается бой!», «Только так победим!» и «Любовь, комсомол и весна», хоть и были созданы по заказу власти, до сих пор исполняются многими музыкантами и обрастают кавер-версиями.

Значительная часть песен Добронравова посвящена спорту. Стоит вспомнить такие шедевры, как «Герои спорта» и «Команда молодости нашей». Поэт совместно с Сергеем Гребенниковым написал песню «Трус не играет в хокей», которая стала символом исторической победы СССР в хоккейной суперсерии со счетом 7:3 против сборной Канады.

Кроме того, он написал текст к закрытию Олимпийских игр-1980 в Москве. Как вспоминал певец Лев Лещенко, во время исполнения песни «На трибунах становится тише» на глазах многих зрителей были видны слезы.

За участие в подготовке посвященного олимпиаде фильма «О спорт, ты — мир!» Добронравову была присуждена Государственная премия СССР.

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