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Умер легендарный автор песен «Как молоды мы были» и «Надежда» Николай Добронравов

Новости. Общество
08:45, 17 Сентября 2023
фото: © Сергей Гунеев / РИА Новости

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Умер муж Александры Пахмутовой Николай Добронравов. Ему было 94 года.

Умер лауреат Государственной премии СССР, поэт Николай Добронравов, пишет Lenta.ru cо ссылкой на «Экспресс газету», которой смерть легендарного поэта-песенника подтвердил певец Николай Басков.

Одному из самых известных советских и российских поэтов-песенников было 94 года. Причиной смерти назвали  продолжительную болезнь.

Добронравов был женат на композиторе Александре Пахмутовой, которая писала мелодии к его стихам.

Отвечая на вопрос о семейном счастье, Добронравов вспоминал цитату из «Маленького принца»: «Любить — это не смотреть друг на друга. Любить — значит, смотреть в одном направлении».

На свое 90-летие Добронравов признался, что ему с супругой скучно вести спокойное и почетное существование. «Мы с женой все время в работе, сочиняем. Настоящее удовольствие от жизни получаешь только тогда, когда занят любимым делом!» — приводит слова поэта Lenta.ru.

Тексты Добронравова воспевали труд и романтические для граждан СССР профессии, как, например, летчика или геолога. При этом иногда заказчиком выступала власть. Так, его с женой отправили на Братскую ГЭС и поручили до 31 января 1962 года написать песню, «достойную наших ребят». В результате родился цикл песен «Таежные звезды», главной в котором является «Главное, ребята, сердцем не стареть!»

А песни «И вновь продолжается бой!», «Только так победим!» и «Любовь, комсомол и весна», хоть и были созданы по заказу власти, до сих пор исполняются многими музыкантами и обрастают кавер-версиями.

Значительная часть песен Добронравова посвящена спорту. Стоит вспомнить такие шедевры, как «Герои спорта» и «Команда молодости нашей». Поэт совместно с Сергеем Гребенниковым написал песню «Трус не играет в хокей», которая стала символом исторической победы СССР в хоккейной суперсерии со счетом 7:3 против сборной Канады.

Кроме того, он написал текст к закрытию Олимпийских игр-1980 в Москве. Как вспоминал певец Лев Лещенко, во время исполнения песни «На трибунах становится тише» на глазах многих зрителей были видны слезы. 

За участие в подготовке посвященного олимпиаде фильма «О спорт, ты — мир!» Добронравову была присуждена Государственная премия СССР.

Ранее мы писали о смерти известного актера, звезды сериала «Солдаты» Вячеслава Гришечкина.

 

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