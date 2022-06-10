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Умер бывший замминистра труда и занятости Карелии Михаил Анненков

Новости. Общество
09:06, 16 Июня 2022
фото: © Правительство Карелии

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На 66-м году жизни скончался экс-председатель Госкомитета республики по вопросам развития местного самоуправления Михаил Анненков.

В минувшую среду, 15 июня, на 66 году жизни от продолжительной болезни скончался Михаил Анненков. С 1991 года Михаил Вячеславович трудился в системе органов службы занятости населения Карелии на должностях директора центра занятости населения Сегежского района, начальника Учебного центра службы занятости населения, начальника Управления государственной службы занятости, заместителя Министра труда и занятости республики. Также Анненков был председателем Государственного комитета Карелии по вопросам развития местного самоуправления. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Михаил Вячеславович начинал свой трудовой путь мастером, затем механиком Сегежского деревообрабатывающего комбината. Окончил Ленинградскую лесотехническую академию им. С.М. Кирова, затем Северо-Западную академию государственной службы, получил образование в Партийной школе и занимал в разные годы должности на этой работе.

Под непосредственным руководством Анненкова в практику работы органов службы занятости республики внедрялась технология профилирования безработных граждан, информационная система самостоятельного поиска работы через электронные киоски вакансий. По его инициативе в работе органов службы занятости населения стала использоваться интеграция в трудовую деятельность лиц, имеющих ограниченные возможности здоровья.

Огромный опыт практической работы, глубокое знание социально-экономической ситуации как в целом по республике, так и в ее отдаленных районах позволяли Михаилу Вячеславовичу выстраивать эффективное взаимодействие между социальными партнерами на рынке труда. Им были предложены многие инициативы по сохранению стабильности на рынке труда монофпрофильных населенных пунктов Карелии.

Безупречная порядочность, глубокое уважение к людям, богатый профессиональный опыт позволили Михаилу Вячеславовичу заложить в работу органов исполнительной власти, службы занятости традиции, которые будут продолжены.

В правительстве региона приносят искренние соболезнования родным Михаила Анненкова.

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