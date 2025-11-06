Умер директор карельского выставочного агентства «Еврофорум» Николай Гнётов

6 ноября на 68-м году после продолжительной болезни жизни умер Николай Александрович Гнетов.

О его смерти сообщила супруга — бизнес-омбудсмен Карелии Елена Гнетова.

— Друзья, кто знал моего супруга Николая Александровича Гнётова, сообщаю, что сегодня он ушел из жизни. Мы боролись с тяжелой болезнью, но, к сожалению, безуспешно. Пусть мой муж в Вашей памяти сохранится, как добрый, веселый, жизнерадостный и очень хороший человек! О дате, месте и времени прощания сообщу позже, — написала Елена Гнетова. Николай Гнётов — генеральный директор очень известного в Карелии выставочного агентства «Еврофорум». Агентство занималось организацией выставок, ярмарок, семинаров, конференций, презентаций. В группе агентства последние сообщения датированы 2019 годом, однако в ЕГРЮЛ предприятие числится как действующее.

Выражаем соболезнования родным и близким Николая Гнётова.