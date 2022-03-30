Умер директор Симфонического оркестра филармонии Карелии Валерий Бобков

На 58-м году жизни не стало заслуженного работника культуры РФ Валерия Бобкова.

Сегодня, 26 апреля, ушел из жизни известный музыкант в Карелии, директор Симфонического оркестра, концертмейстера группы ударных инструментов Валерий Бобков. Об этом сообщили в Карельской государственной филармонии.

В январе 1981 года, еще студентом Петрозаводского музыкального училища имени К. Раутио Валерий Юрьевич пришел работать в Симфонический оркестр. Затем была учеба и окончание с отличием Петрозаводского филиала Ленинградской консерватории имени Н. Римского-Корсакова, участие во всех важных концертах, гастролях, записях, сделанных коллективами Симфонического оркестра и оркестра «Онего» за последние тридцать лет. Валерий Бобков работал старшим преподавателем кафедры духовых и ударных инструментов Петрозаводской консерватории, был членом жюри многих музыкальных конкурсов и фестивалей, автором ряда проектов для ударных инструментов.

С 2008 года он становится директором Симфонического оркестра филармонии. «Ударный директор», — как в шутку и с уважением говорили про него коллеги, намекая на его работу концертмейстером группы ударных. Это было не случайно: именно Валерий Юрьевич вывел ударные инструменты на авансцену, именно благодаря ему публика услышала волшебное звучание маримбы и ксилофона, стройный ритм барабанов, литавр, тарелок, узнала и запомнила фамилию сербского музыканта и композитора Небойши Живковича и наших талантливых ударников: Владимира Гайкова и Вадима Соколова…

Валерий Юрьевич многое успел. Его концерты «Ритм нон стоп» сразу стали аншлаговыми, на них приходили целыми семьями — они как бы задавали ритм наступающему лету. Артисты симфонического оркестра будут помнить о традициях — всегда очень человечных — которые создавал и сохранял Бобков- директор в коллективе.

Талантливый артист Валерий Юрьевич не мог остаться незамеченным — он был награжден почетными грамотами Министерства культуры Карелии, мэрии Петрозаводска, главы и правительства республики, почетными грамотами Минкультуры Российской Федерации. Ему было присвоено почетное звание «Заслуженный артист Республики Карелия» и «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Коллеги, друзья, все сотрудники Карельской филармонии выражают искреннее соболезнование жене и дочерям, семье Валерия Юрьевича Бобкова. Память об этом светлом, красивом, талантливом музыканте и человеке навсегда сохранится, и каждый раз ритм барабанов будет живым звучанием сердец в память о нем, говорится в некрологе.

Прощание с Валерием Бобковым состоится 28 апреля с 11:00 до 13:00 в фойе Карельской филармонии на улице Кирова, 12.