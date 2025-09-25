Умер экс-глава Роспотребнадзора Карелии Анатолий Коваленко

25 сентября на 72 году жизни скоропостижно скончался заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный работник здравоохранения Республики Карелия Анатолий Иванович Коваленко.
О его смерти сообщили в Управлении Роспотребнадзора Карелии, которое он возглавлял в 2005 по 2016 год.
Анатолий Иванович Коваленко родился 18 сентября 1954 года в Донецкой области. В 1977 году окончил Донецкий государственный медицинский институт. С 1977 по 1980 годы в Таджикской ССР. Потом продолжил свою трудовую деятельность в Петрозаводской городской санитарно-эпидемиологической станции.
В 1993 году был назначен на должность главного врача Петрозаводского городского центра госсанэпиднадзора, в 1999 году на должность главного врача Центра госсанэпиднадзора в Республике Карелия — главного государственного санитарного врача в Республике Карелия. С 2005 по 2016 годы возглавлял Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Карелия. В 2016 году после трагедии на озере Сямозере, где погибли 14 детей, его обвинили в халатности. За 8 лет судов он смог отстоять свою невиновность и незаконность своего уголовного преследования.
— За годы работы Анатолий Иванович проявил себя как талантливый организатор, заботливый руководитель с чувством высокой ответственности за коллектив и порученное дело, порядочный и честный человек. Его неутомимая энергия, энтузиазм были фундаментом его профессиональной деятельности. Он выбрал для себя деятельность, связанную с защитой санитарно-эпидемиологического благополучия населения, за что получил большую признательность и уважение, — говорится в сообщении Роспотребнадзора Карелии.
Коллектив Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия выражает глубокое и искреннее соболезнование родным и близким.
Прощание с Коваленко А.И. состоится 30 сентября 2025 года с 12.00 до 13.00, в траурном зале по адресу г. Петрозаводск, ул. Вольная, д. 4, зал № 2.