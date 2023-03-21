Умер экс-глава Центризбиркома России Владимир Чуров

Бывший руководитель ЦИК РФ Владимир Чуров умер 22 марта в больнице.
Экс-глава Центральной избирательной комиссии России Владимир Чуров умер в среду, 22 марта, в больнице. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении бывшего председателя ЦИК.
Депутат Госдумы Леонид Ивлев подтвердил факт смерти, добавив, что Чуров умер после операции.
Ему было 70 лет, добавил «Коммерсантъ» в своем паблике в соцсети.
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