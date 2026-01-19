Умер филолог, педагог и телеведущий Иосиф Гин

Известный в Карелии филолог, радио и телеведущий Иосиф Гин скончался на 95-м году жизни.
О смерти Иосифа Гина сообщило издание «Лицей».
Иосиф Михайлович родился в 1931 году в городе Луганске. Окончил в 1953 году Ворошиловградский машиностроительный техникум, в 1955 г. приехал в Карелию и поступил учиться в Петрозаводский государственный университет на историко-филологический факультет.
После окончания университета работал учителем русского языка и литературы, позднее методистом по фольклору Дома народного творчества в Петрозаводске, более пятнадцати лет — преподавателем литературы и эстетики Петрозаводского железнодорожного техникума.
В 1977 году И. М. Гин был приглашен в качестве старшего литературного сотрудника в редакцию журнала «Север», где работал до 1992 года.
Иосиф Михайлович Гин — автор более 150 статей, эссе, рецензий в журналах «Север», «Пуналиппу», «Carelia», «Мир Паустовского», газетах «Комсомолец», «Ленинская правда», «Северный курьер», «ТВР-Панорама», «Лицей» и других.
С 1985 года знаток литературы и поэзии Иосиф Михайлович Гин регулярно выступал с авторскими программами на Карельском телевидении и радио, вел сначала «Читая и перечитывая», затем «Литературные пристрастия», позднее короткие на 10-15 минут радиопередачи, темами которых было творчество А. С. Пушкина, Л. Н. Толстого, И. А. Бунина, С. Т. Аксакова, К. Г. Паустовского, А. Т. Твардовского, писателей Карелии.
По мнению коллег и друзей Иосиф Гин является превосходным рассказчиком, остроумным, глубоко эрудированным, с прекрасным чувством юмора. «Он моя опора и самый большой друг», — говорит об Иосифе Михайловиче его супруга, известный филолог-фольклорист, доктор наук, профессор Софья Михайловна Лойтер. Они создали семью на 3-м курсе, а на 5-м курсе во время госэкзаменов родился сын Яков, который, окончив ПетрГУ и аспирантуру, стал известным ученым-лингвистом.
Прощание пройдет 23 января с 10 до 11 часов в траурном зале по адресу: Петрозаводск, ул. Вольная, 4, зал №1. Софья Михайловна просит венки и цветы не приносить - будет кремация.