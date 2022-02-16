Умер Геннадий Юхтин — звезда фильма «Весна на Заречной улице»

Народный артист РФ, киноактер Геннадий Юхтин, ранее госпитализированный в одну из столичных больниц с ковидом, умер в возрасте 89 лет.

Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«Геннадий Юхтин умер», — сказал собеседник агентства.

Юхтина госпитализировали с ковидом в одну из столичных клиник в начале февраля. После стабилизации состояния артиста выписали домой по его просьбе, но 15 февраля стало известно, что его вновь забрали в больницу.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области СССР. Потерял родителей в 10 лет и стал сиротой, воспитывался в детском доме. Юхтин закончил ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году пополнил труппу Театра — студии киноактера.

В 1955 году на экраны вышел фильм с участием молодого Юхтина — «Дело Румянцева», в котором он сыграл бывшего детдомовца. В последующем он сыграл десятки киноролей.

Актер, в частности, запомнился зрителям по работе в картинах «Чужая родня» (1955), «Весна на Заречной улице» (1956), «Баллада о солдате» (1959), «Акваланги на дне» (1966), «Неуловимые мстители» (1966), «Братья Карамазовы» (1969), «О друзьях-товарищах» (1970) и др.

В 1976 году получил звание заслуженного артиста РСФСР, в 1994 году — народного артиста РФ (за большие заслуги в области киноискусства). В 2008 году ему был вручен орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.