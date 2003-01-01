Умер хранитель традиций северного деревянного судостроения Михаил Наймарк

17 сентября на 59-м году жизни после тяжелой болезни скончался Михаил (Марк) Ленидович Наймарк, выдающийся лодочный мастер, который большую часть жизнь прожил в карельском Водлозерье.

Марка Леонидовича (все его знали как Михаила) не стало неделю назад, но это печальное событие прошло почему-то мимо прессы. Исправляем эту несправедливость.

Коллеги отзываются о Михаиле Наймарке не просто как о лодочных дел мастере, а как о выдающемся исследователе, реконструкторе и хранителе традиций северного деревянного судостроения.

Как рассказывает национальный парк «Водлозерский», Михаил Наймарк посвятил себя возрождению уникальной древней технологии строительства лодок — так называемого «шитья», при котором доски обшивки соединялись не гвоздями, а сшивались с помощью гибких еловых или сосновых корней. Эта технология, восходящая к каменному веку, бытовала на Русском Севере вплоть до середины XX века.

Начал он эту работу в 1990-х годах. Как отмечал сам мастер, толчком к реконструкции послужили находки фрагментов лодочных досок с сохранившимися отверстиями и остатками стежков, а также общение с местными жителями, которые ещё помнили, что глагол «шить лодку» когда-то имел прямой смысл.

Первая точная реплика шитой лодки-водлозёрки была создана им в 1996 году в деревне Канзанаволок на территории Водлозерского парка. При её строительстве использовались только традиционные инструменты — топор, нож, стамеска, бурав и коловорот, а доски («тёс») вытёсывались топором из расколотых вдоль брёвен.

Наймарком были реконструированы не только классические водлозерские лодки, но и другие исторические типы судов: поморская шняка — 12-метровая промысловая лодка, построенная в начале 2000-х годов и позднее переданная в Соловецкий морской музей, новгородский набойный чёлн и кольская шняка. Он также реконструировал суда по скандинавским образцам. Его лодки стали экспонатами музеев в Канзанаволоке, на острове Кижи и в шведском Фотевикене.

В соавторстве с Сергеем Кухтериным он выпустил книгу «Коч — судно полярных мореходов XVII века. Новые данные», в которой были обобщены новейшие сведения об этих исторических судах на основе архивных изысканий и археологических находок.

В Соловецком морском музее о нем говорят как о человеке, который внес значительный вклад в изучение русской культуры и мирового судостроения, открыв для технологию изготовления северорусских шитых судов. В дальнейшем его наработки стали основой для различных проектов в области традиционного судоходства.

— Когда-то Наймарк оставил Москву и поселился на далеком карельском Водлозере. Там он выполнил почти все свои известные работы, и самой трудной среди них стала реконструкция шитой мурманской шняки. Эта исполинская лодка уже 20 лет является главным экспонатом Соловецкого морского музея, там я ее давным-давно впервые увидел, — пишет Владимир Щетанов, руководитель Навигацкой школы Соловецкого морского музея.

Светлая память о Михаиле Леонидовиче Наймарке.