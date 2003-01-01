Реклама на сайте
Честный взгляд
«Приладожье» открылось на берегу Онего
01 сентября, 15:10 Статьи
Частная жизнь
Когда работа — часть семьи
01 сентября, 14:47 Статьи
Тема недели
Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»
01 сентября, 11:00 Статьи
Новости

Ясно, сухо и до +19°С: погода 2 сентября порадует жителей Карелии теплом

17:00

Около 600 девятиклассников попробуют улучшить результаты экзаменов

16:40

Жителей Шелтозеро с Днем знаний поздравили почетные гости и артисты из Петрозаводска

16:30

Умер художник мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев

16:15

Артур Парфенчиков открыл школу № 3 Петрозаводска после капитального ремонта

16:05

Новый сервис убережет жителей Карелии от мошенников

15:40

Артур Парфенчиков встретился с ветераном СВО Дмитрием Пушкаревым

15:32

«Приладожье» открылось на берегу Онего

15:15

На трассе Фонтаны стартовал сентябрьский фестиваль

15:10

В Медвежьегорске после капремонта открылась школа

15:00

85-летний юбилей отмечает Петрозаводский госуниверситет

14:50

Автобус на севере Карелии отменят из-за убыточности маршрута

14:30

В Нацбиблиотеке Карелии пройдёт концерт в честь памяти погибшего театроведа

14:10

В День знаний музей «Кижи» откроет новую выставку для детей

13:50

Количество уроков истории вырастет в российских школах с этого года

13:20

Карелия вошла в топ-15 регионов России по количеству высокопроизводительных рабочих мест

13:00

Судебные приставы Карелии взыскали с должников по алиментам 630 миллионов рублей

12:40

Спасатели тушат пожар в многоквартирном доме на севере Карелии

12:20

Петрозаводчанок обманули при аренде квартиры и покупке собаки

12:10

Два водителя двухколесного транспорта пострадали в ДТП в Петрозаводске

11:50

Более шести тысяч карельских первоклассников отправились в школу

11:33

Старт без ошибок: на семинаре в Петрозаводске рассказали, как начинающему бизнесу «взлететь»

11:15

В Республиканском перинатальном центре прокомментировали отсутствие горячей воды и тепла

11:10

С 1 сентября в России вступили в силу важные законы и запреты

10:55

Жителей Карелии предупредили о возможных отключениях электроэнергии

10:40

В Суоярви ночью загорелась опора ЛЭП

10:20

В Финляндии пройдет флешмоб за открытие границы с Россией

09:55

Футболист Александр Кержаков провел в Медвежьегорске турнир своего имени

09:30

В Петрозаводске проходит рейд «Столкновение»

09:20

С 1 сентября опоздавшие на авиарейс смогут использовать обратный билет

09:05

Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии

08:50

В Карелии не стали возбуждать уголовное дело по факту гибели туристов на Белом море

08:30

МРОТ в России предложили поднять до 60 тысяч рублей

08:00

«Агрессия — это реакция на стресс»: российские кинологи опровергли суждение о мстительности собак

07:40

В Петрозаводске откроется выставка памяти известного карельского художника

07:20

43-летний житель Олонецкого района ушёл из дома и не вернулся

07:00

В центре Петрозаводска пропало электричество

06:40

Кровавая Луна взойдёт в небе над Россией

00:10

Росток краснокнижного Ореха Зибольда высадили в заповеднике «Кивач»

23:15

Пациенты Республиканского перинатального центра жалуются на отсутствие горячей воды

22:25

Финский политик назвал мигрантов из третьих стран «отбросами общества»

21:30

В Минобре Карелии пообещали взяться за ремонт полуразрушенной Мегрегской школы

20:20

В ночь на 1 сентября россияне смогут увидеть редкий звездопад

19:15

«Эмоции зашкаливали»: оператор машинного доения из Мегреги поделилась впечатлениями от участия в профконкурсе

18:20

Без существенных осадков и до +18°С: первый день осени встретит жителей Карелии теплом

17:00

Стали известны подробности гибели женщины в автокатастрофе под Пряжей

16:10

Вспыхнувший обогреватель стал причиной пожара в Мелиоративном

15:35

С 1 сентября при посадке в поезд у россиян начнут проверять биометрию

14:40

В Следкоме РФ возбудили уголовное дело по факту нарушения прав жильцов аварийного дома в Сегеже

13:15

В автомобильной аварии под Пряжей погибла женщина

12:25

Произошедший на Солнце выброс плазмы движется к Земле

11:40

Житель Прионежья обокрал событульника и потратил деньги на спиртное

10:45

В Олонецком районе сгорел одноэтажный дом

09:30

31 декабря в этом году будет выходным днем

00:10
Умер художник мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев
Сегодня 16:15 Утраты
Поделиться

Известный мультипликатор скончался в возрасте 90 лет.

фото: © соцсети Сергея Тримбача / телеграм-канал «Shot»

Известный советский художник-мультипликатор Радна Сахалтуев ушёл из жизни в возрасте 90 лет, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в своих социальных сетях.

По информации телеграм-канала «Shot», предварительной причиной смерти аниматора стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Он скончался у себя дома в Киеве, где жил долгие годы.

Радна Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ. Начиная с 1960-х годов работал в украинской столице на студии «Киевнаучфильм». За время своей карьеры художник выступил создателем персонажей мультфильмов «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ» и многих других. Кроме того, иллюстратор оформил десятки книг и детских журналов.

Ранее мы писали, что на 95-м году жизни умер народный артист России Иван Краско.

Обсудить (0) в ленту
Более шести тысяч карельских первоклассников отправились в школу
Сегодня, 11:33 Общество
С 1 сентября в России вступили в силу важные законы и запреты
Сегодня, 10:55 Политика
Два человека пострадали 31 августа в аварии на трассе в Карелии
Сегодня, 08:50 Дорожная хроника
«Эмоции зашкаливали»: оператор машинного доения из Мегреги поделилась впечатлениями от участия в профконкурсе
31 августа, 18:20 Общество
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение