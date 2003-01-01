Умер художник мультфильма «Остров сокровищ» Радна Сахалтуев

Известный мультипликатор скончался в возрасте 90 лет.

Известный советский художник-мультипликатор Радна Сахалтуев ушёл из жизни в возрасте 90 лет, сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в своих социальных сетях.

По информации телеграм-канала «Shot», предварительной причиной смерти аниматора стала острая сердечно-сосудистая недостаточность. Он скончался у себя дома в Киеве, где жил долгие годы.

Радна Сахалтуев родился 15 мая 1935 года в Улан-Удэ. Начиная с 1960-х годов работал в украинской столице на студии «Киевнаучфильм». За время своей карьеры художник выступил создателем персонажей мультфильмов «Приключения капитана Врунгеля», «Доктор Айболит», «Остров сокровищ» и многих других. Кроме того, иллюстратор оформил десятки книг и детских журналов.

