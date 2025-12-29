Умер иллюзионист Эмиль Кио

Цирковой артист скончался на 88 году жизни.
Сегодня, 30 декабря, из жизни ушёл народный артист России, известный иллюзионист Эмиль Кио. Об этом сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный.
— Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста! Земля Вам пухом, — написал он в своём телеграм-канале.
Как рассказали ТАСС в пресс-службе Цирка, похороны Эмиля Кио пройдут 2 января на Троекуровском кладбище в Москве.
Ранее мы писали, что народную артистку России Веру Алентову, которая умерла 25 декабря, похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с могилой её супруга, народного артиста РСФСР, режиссёра Владимира Меньшова.