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Умер исполнитель одной из главных ролей в сериале «Друзья»

Новости. Общество
10:06, 29 Октября 2023
фото: Freepik

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Актер Мэтью Пэрри скончался в своем доме в Лос-Анжелесе.

Канадо-американский актер Мэттью Перри, сыгравший одну из главных ролей в сериале «Друзья», умер в возрасте 54 лет. Об этом пишет «Интерфакс».

По данным издания TMZ, актера нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Незадолго перед смертью он, вернувшись домой после игры в пиклбол, отправил помощника с поручением, но когда тот вернулся спустя два часа, Перри уже не подавал признаков жизни.

Как сообщает NBC News, звонок в службу о необходимости спасения человека из воды поступил в 4 часа вечера субботы (2 часа ночи по московскому времени). Проводится расследование, признаков насильственной смерти не обнаружено. The New York Times передает, что полиция пока официально не называет причину смерти Перри.

Перри родился 19 августа 1969 года. Среди наиболее известных его работ — роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья» и Николаса Озерански в фильмах «Девять ярдов» и «Десять ярдов».

Актер много лет боролся с наркотической и алкогольной зависимостью. Об этом он рассказал в своих мемуарах, которые были опубликованы осенью 2022 года.

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