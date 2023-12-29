Умер известный фотограф Карелии Владимир Ларионов

В первый день нового года скончался замечательный фотограф и заслуженный работник культуры Карелии.

В понедельник, 1 января, не стало известного фотографа республики Владимира Ларионова. Печальное известие сообщила супруга Владимира.

«В первый день нового года покинул земную обитель мой любимый муж, замечательный фотограф, летописец Карелии, Владимир Ларионов», — написала в личном профиле в соцсети «Вконтакте» Ирина Ларионова.

Владимир Ларионов — профессиональный фотограф, заслуженный работник культуры Карелии. Родился в Петрозаводске. Учился во ВГИКе на кинооператорском факультете. Участвовал в международных фотовыставках в Испании, Англии, Италии, Японии, Франции, США, Канаде, Гонконге — более чем в 20 странах. Его работы отмечены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями.

О времени прощания с Владимиром Ларионовым будет сообщено позже.