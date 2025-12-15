Умер известный карельский хирург Валентин Богоявленский

Умер Валентин Алексеевич Богоявленский, известный в Карелии челюстно-лицевой хирург, ветеран Республиканской больницы им. В. А. Баранова.
О его смерти сообщает Республиканская больница.
Валентин Алексеевич Богоявленский родился 23 марта 1941 года в городе Харьков. После прохождения воинской службы на флоте учился в Кубанском медицинском институте Красной армии, куда был рекомендован армейским руководством за личные заслуги. После окончания института и года работы в Нальчике Валентин Алексеевич приехал в Петрозаводск.
С 1970 по 2012 год Валентин Алексеевич работал хирургом-стоматологом, челюстно-лицевым хирургом отделения челюстно-лицевой хирургии Республиканской больницы им. В. А. Баранова, имел высшую категорию по хирургической стоматологии. Валентин Александрович — почетный донор Российской Федерации, ветеран труда с 1991 года.
— В течении всего периода работы в Республиканской больнице Валентин Алексеевич отличался чутким отношением к пациентам, всегда поддерживал хорошие отношения и с пациентами, и в коллективе, был душой отделения. Администрация и коллектив Республиканской больницы им. В. А. Баранова выражает глубокие соболезнования родным и близким Валентина Александровича, — говорится в сообщении больницы.
Прощание с Валентином Алексеевичем Богоявленским состоится 17 декабря с 11 до 12 часов в траурном зале по адресу г. Петрозаводск, ул. Вольная, 4, зал 1.