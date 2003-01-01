Умер известный карельский мастер по изготовлению и реставрации кантеле

Ушёл из жизни заслуженный работник культуры республики Александр Фролов.

Ушёл из жизни заслуженный работник культуры Карелии, мастер по изготовлению и реставрации традиционного музыкального инструмента кантеле Александр Фролов, сообщили в группе национального ансамбля песни и танца «Кантеле».

— Александр Фёдорович официально проработал с нами 20 лет. (…) Через руки мастера прошли, наверное, все музыкальные инструменты ансамбля «Кантеле» — будь то реставрация кантеле или его усовершенствование, создание традиционных инструментов или разработка современных образцов. Им было создано огромное число диатонических кантеле (позволяющих играть народную музыку — прим. ред.) и бессчётное количество хроматических кантеле (предназначенных для исполнения как народной, так и академической музыки), — рассказали там.

Артисты коллектива выразили соболезнования родным и близким умершего.

О дате и месте прощания с мастером станет известно позже.

