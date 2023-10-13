Умер известный композитор Геннадий Гладков

На 89 году жизни скончался советский композитор, автор музыки к популярным кинофильмам, мультфильмам и мюзиклам.

Народный артист РФ, композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Геннадий Гладков скончался на 89 году жизни, сообщил «Интерфаксу» его помощник и менеджер Малик Аминов.

«Геннадий Игоревич скончался», — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что решение о дате и времени прощания, а также о месте захоронения еще не принято.

Говоря о причине смерти, Аминов напомнил, что 10 лет назад Гладков перенес инсульт. «Возраст, ему 88 лет было, перенесенный инсульт. Скорее всего, это все вместе и стало причиной», — цитирует информагентство собеседника.

Гладков родился 18 февраля 1935 года в Москве. В 1964 году окончил Московскую консерваторию, в 1966 году — аспирантуру. Будучи студентом, написал музыку к спектаклю «Друг детства» московского театра «Современник». В это же время начал писать музыку для научно-популярного кино. В 1965 году вышла его первая пластинка — «Волшебник Изумрудного города».

Широкую известность Гладкову принесла работа над музыкальным мультфильмом «Бременские музыканты» и его продолжением «По следам бременских музыкантов», где он также спел партию Глупого короля.

Был автором музыки к спектаклям и кинофильмам. Его музыка звучит в таких фильмах, как «12 стульев», «Обыкновенное чудо», «Дом, который построил Свифт», «Формула любви», «Джентльмены удачи», «Люди и манекены», «Человек с бульвара Капуцинов», «После дождичка в четверг».

Также его музыку можно услышать в мультфильмах «Малыш и Карлсон», «Синяя птица», «Как львенок и и черепаха пели песню», «Голубой щенок», «38 попугаев».