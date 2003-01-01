Умер известный композитор и аранжировщик Юрий Чернавский

Автор песен «Зурбаган» и «Робинзон» скончался на 78-м году жизни в Лос-Анджелесе.
Ушёл из жизни заслуженный артист РСФСР, композитор, аранжировщик и лидер советской поп-музыки Юрий Чернавский, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков в своём телеграм-канале.
Музыкант скончался в возрасте 77 лет в Лос-Анджелесе. Причины смерти не называются.
— Умер автор песен «Белая дверь», «Зурбаган», «Маргарита», «Робинзон» и многих других. Его музыка звучала в фильмах «Выше радуги», «Сезон чудес», «Асса», а также в мультфильмах Александра Татарского и Игоря Ковалёва («Следствие ведут колобки», «Крылья, ноги и хвосты»), Александра Федулова («Зайца не видали?»), Ольги Розовской («Правитель Турропуто») и многих других, — отметил Капков.
О дате и месте прощания с артистом станет известно позже.
Напомним, Юрий Чернавский родился 17 марта 1947 года в Тамбове. Учился в музыкальной школе, однако высшее профильное образование так и не получил. Известность приобрёл за счёт новаторского видения поп-музыки и работы в джазовых оркестрах народного артиста РСФСР Олега Лундстрема, народного артиста СССР Леонида Утёсова, а также Бориса Ренского. За время своей карьеры сотрудничал с множеством эстрадных артистов — Аллой Пугачёвой, Михаилом Боярским и Валерием Леонтьевым. Перебравшись в США, Чернавский вместе с сыновьями построил собственную музыкальную компанию, которая заняла свою нишу и стала частью мировой музыкальной индустрии.