Умер известный петрозаводский предприниматель Вячеслав Ли

13 января скончался известный в Карелии бизнесмен корейского происхождения Вячеслав Сергеевич Ли.
— С прискорбием сообщаем, что сегодня перестало биться сердце Вячеслава Ли. Ушел замечательный и мужественный человек. Мы сохраним светлую память о нем! — говорится в сообщении объединения корейцев Республики Карелия.
В Петрозаводске семья Ли, главой которой он был, известна своими кафе и ресторанами. Им принадлежат такие популярные у горожан заведения как «Яг и Ель», «Дежавю», «Мистер Mi» (бывший Fusion) и другие. Сам Вячеслав Ли также был руководителем и учредителем компании «Карелспецстроймонтаж», а также предприятия «Карьялан Кала», которое занимается рыбой.
Прощание с Вячеславом Сергеевичем Ли состоится в Александро-Невском кафедральном соборе 16 января 2026 года в 11.00. Поминальный обед в 15.00 в ресторане Mr.Mi.