Умер известный писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Виктор Коклюшкин умер от сердечной недостаточности на 76-м году жизни

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении. Виктор Михайлович автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет», — сказала телеведущая.