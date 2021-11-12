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Умер известный писатель-сатирик Виктор Коклюшкин

Новости. Общество
14:14, 12 Ноября 2021
фото: © Олег Дьяченко / ТАСС

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Виктор Коклюшкин умер от сердечной недостаточности на 76-м году жизни

Писатель-сатирик Виктор Коклюшкин скончался на 76-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 24».

«Умер известный писатель-сатирик и драматург Виктор Коклюшкин. Его монологи читали лучшие юмористы страны: Владимир Винокур, Евгений Петросян, Клара Новикова и Ефим Шифрин. Незабываемо они звучали в авторском исполнении. Виктор Михайлович автор более 10 книг, рассказов, повестей, романов. Сообщается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Виктору Коклюшкину было 75 лет», — сказала телеведущая.

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Комментарии

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Таня
2021-11-12 14:43:13
Ой,как искренне жаль, соболезную родным, очень хороший и простой человек был,хотя и талантливый и известный всем!
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